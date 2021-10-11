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  2. В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

На Брестчине два компонента вакцины против коронавируса получили 16% жителей, пишет БЕЛТА.


Как рассказала заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович, в области одним компонентом привиты более 303 тыс. человек (22,7% жителей). Вторую дозу получили 212,1 тыс. человек. 

Отмечается, что в последние дни темпы вакцинации ускорились. Так, в Пинске прибавляют за неделю по 5% привитых, в Ляховичском районе – 4,2%, Барановичском – 4,1%, Ганцевичском – 3,9%.

– Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается и в регионе, и по всей стране. Жители осознают масштаб проблемы и решают делать прививку. Как правило, привитые если и заболевают, то переносят инфекцию легче, – пояснила Марина Шилович. 

В Брестской области в поликлиниках и прививочных пунктах есть возможность вакцинироваться такими препаратами, как "Спутник V" и Vero Cell, для молодежи рекомендуют однокомпонентный "Спутник Лайт".
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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