В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

На Брестчине два компонента вакцины против коронавируса получили 16% жителей, пишет БЕЛТА.
Как рассказала заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович, в области одним компонентом привиты более 303 тыс. человек (22,7% жителей). Вторую дозу получили 212,1 тыс. человек.
Отмечается, что в последние дни темпы вакцинации ускорились. Так, в Пинске прибавляют за неделю по 5% привитых, в Ляховичском районе – 4,2%, Барановичском – 4,1%, Ганцевичском – 3,9%.
– Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается и в регионе, и по всей стране. Жители осознают масштаб проблемы и решают делать прививку. Как правило, привитые если и заболевают, то переносят инфекцию легче, – пояснила Марина Шилович.
В Брестской области в поликлиниках и прививочных пунктах есть возможность вакцинироваться такими препаратами, как "Спутник V" и Vero Cell, для молодежи рекомендуют однокомпонентный "Спутник Лайт".