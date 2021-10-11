В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

Как рассказала заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович, в области одним компонентом привиты более 303 тыс. человек (22,7% жителей). Вторую дозу получили 212,1 тыс. человек.Отмечается, что в последние дни темпы вакцинации ускорились. Так, в Пинске прибавляют за неделю по 5% привитых, в Ляховичском районе – 4,2%, Барановичском – 4,1%, Ганцевичском – 3,9%.– пояснила Марина Шилович.В Брестской области в поликлиниках и прививочных пунктах есть возможность вакцинироваться такими препаратами, как "Спутник V" и Vero Cell, для молодежи рекомендуют однокомпонентный "Спутник Лайт".