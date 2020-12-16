В Брестской области составили рейтинг мест, где дети чаще всего получают травмы

В Брестской области более 60 процентов травм, получаемых детьми и подростками, относится к разряду бытовых, проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по случаю предстоящего 18 декабря Дня профилактики травматизма.
– В структуре травматизма в 2019 году травмы распределились на бытовые (65,3%), уличные (28%), прочие (2,94%), спортивные (1,88%), школьные (0,92%), транспортные (0,54%), насильственные действия (0,37%), – проинформировали специалисты. – Для сравнения: в 2018 году бытовые травмы составили 65,9%, уличные – 27,3%, прочие – 2,8%, спортивные – 2,2%, школьные – 1,1%, транспортные – 0,34%, насильственные действия – 0,18%. В прошлом году в Брестской области было зарегистрировано 20 354 травмы (в 2018-м – 20 113 травм, в 2017-м – 19 144). На первом месте стоят травмы конечностей – 9714 (47,7%), на втором – вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов, травмы мышц и сухожилий – 3342 (16,4%), на третьем – открытые раны, травмы кровеносных сосудов – 2636 (12,9%). Особенно высокие уровни травматизма отмечаются среди юношей-подростков 15–17 лет.
– Из всех впервые зарегистрированных травм, отравлений и других несчастных случаев почти 70% встречались у юношей и только 30% –у девушек, – уточнили в центре. – У девушек показатель травматизма в 2 раза ниже, чем у юношей. По всем видам травм показатели были ниже у девушек, за исключением отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами.
Смертность от травм, отравлений и некоторых других внешних причин за 2019 год снизилась и составила 27,9% от всей детской смертности (в 2018 году – 31,8%). Из них наибольшее количество в возрастной группе 10–14 лет – 8 случаев, что составило 29,6%, 7 случаев в возрастной группе 15–17 лет – 25,9% от общего количества детской смертности от травм, 3 случая в возрастной группе 1–4 года – 1,1%, 3 случая в возрасте до 1 года – 11,1%.
– Наибольшие показатели смертности детей от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в 2019 году зафиксированы в городе Бресте и Брестском районе – 6, в Барановичском – 3, Березовском – 3, Лунинецком – 2, Кобринском – 2. Инвалидность от травм – 2 факта. Ежегодно в Беларуси травмы получают более 750 тысяч жителей, из них около 150 тысяч, или 20%, – это дети и подростки в возрасте до 18 лет.
Опубликовано:
1111
В Брестской области составили рейтинг мест, где дети чаще всего получают травмы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК