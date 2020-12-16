В Брестской области составили рейтинг мест, где дети чаще всего получают травмы

– проинформировали специалисты.– уточнили в центре.Смертность от травм, отравлений и некоторых других внешних причин за 2019 год снизилась и составила 27,9% от всей детской смертности (в 2018 году – 31,8%). Из них наибольшее количество в возрастной группе 10–14 лет – 8 случаев, что составило 29,6%, 7 случаев в возрастной группе 15–17 лет – 25,9% от общего количества детской смертности от травм, 3 случая в возрастной группе 1–4 года – 1,1%, 3 случая в возрасте до 1 года – 11,1%.