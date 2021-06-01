Плановые учебные сборы в составе подразделений территориальной обороны проходят в Брестской области. С 1 июня проводятся в Пинском районе, с 8 июня – в Ивановском. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.
Военнообязанные освоят практику выполнения обязанностей согласно воинским должностям, на которые предназначены для службы в военное время.
– Учебные сборы обеспечат подготовку военнообязанных к командно-штабному учению со штабом зоны территориальной обороны Брестской области. Оно пройдет с 17 по 23 июня, – уточнили в ведомстве.
Для участия в мероприятии военными комиссариатами будут призваны более 100 военнообязанных.
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В Брестской области проводятся плановые учебные сборы
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