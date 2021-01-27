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  2. В Брестской области появится продуктово-ремесленный кластер «Наваколле»

В Брестской области появится продуктово-ремесленный кластер «Наваколле»

Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» начало реализацию инициативы «Кластерная модель «Наваколле»: создаем и продвигаем местную, натуральную и крафтовую продукцию». Данная инициатива победила в конкурсе, который проводился в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. 


В качестве пилотной территории для реализации инициативы выбраны Кобринский и шесть прилегающих к нему районов (Малоритский, Жабинковский, Пружанский, Березовский, Дрогичинский, Каменецкий). Главная идея – повысить конкурентоспособность малого бизнеса в сфере фермерства и ремесленничества через построение модели кластерного партнерства. Кластер объединит ремесленников и производителей продуктов питания, а также агроусадьбы, которые производят или используют их в своей работе. Партнерами же инициативы стали: комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома, Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения, магазин «Фермер», интернет-магазин www.etno.by, онлайн-гипермаркет www.e-dostavka.by и Информационно-консультационное учреждение «Содействие Развитию Бизнеса». 

Предполагается, что в результате реализации инициативы будет сформирована сеть единомышленников, которые смогут вместе работать над брендом «Наваколле» и продвигать продукцию региона. В ходе реализации инициативы планируется проведение тренингов и вебинаров, где участники смогут развить свои предпринимательские навыки. Также для отбора участников кластера будут разработаны специальные критерии. 


Представители малого бизнеса получат возможность продавать свои товары на различных площадках: магазин «Фермер» в Кобрине, e-dostavka.by, интернет-магазин сувениров etno.by, агроусадьбы и т. п. Также они смогут представить кластер и свою продукцию на крупных ярмарках и событийных мероприятиях, таких как «Чароўны Млын», «Усё сваё», форум «Белагро» в Минске и других. 

«Мы надеемся, эта инициатива поможет выходу малого бизнеса в сельской местности на новый уровень, а в будущем этот опыт мы сможем распространить по всей стране, – отметила сегодня во время первой информационной встречи в агроусадьбе «Студинка» (д. Гирск, Кобринский район) председатель ОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова. 

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Фото: Сергей КУЛЯГИН
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