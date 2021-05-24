Сегодня в Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства почти 200 первичек, 36 из них созданы в 2021 году.
За 2020 год областная организация приросла 32 новыми первичками, за неполных 5 месяцев этого года создано 36 профорганизаций – все в частном секторе экономики. Об этом сообщил председатель областной организации отраслевого профсоюза Владимир Тарасевич:
– Одним из главных направлений в работе нашего профсоюза является развитие и укрепление мотивации профсоюзного членства, формирование у работников сознательного отношения к профсоюзу, чувства солидарности и сплоченности. Каждый из профактивистов на местах прилагает усилия по сохранению и увеличению численности членов профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций. Эта целенаправленная работа будет продолжена и дальше, несмотря на то, что она требует большого терпения, внимания, а также умения убеждать, мотивировать, аргументировать, вдохновлять. Положительная динамика по росту охвата профчленством отмечается в трех крупных организациях региона: СООО СП «Полесье», Ивановском райпо и ОАО «Брестская областная база «Бакалея».
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В Брестской области в нынешнем году созданы 36 новых профорганизаций в торговле и предпринимательстве
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