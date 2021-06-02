В Брестской области лесорубов учат безопасно работать

Серия семинаров, цель которых – обратить внимание на обеспечение безопасных условий труда, проходит в лесхозах Брестской области. Инициатор – Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда во взаимодействии с Брестским областным лесохозяйственным объединением и райисполкомами.
В минувшем году на лесосеках в Брестской области произошло пять несчастных случаев, а в нынешнем – погибли три человека.
– Производство лесозаготовительных работ организациями малого предпринимательства приобрело массовый характер после отмены лицензирования. Сегодня в Брестской области лесозаготовками занимаются около 300 ИП. Анализ несчастных случаев показал, что зачастую не соблюдаются элементарные меры безопасности, нарушается технология, к работам допускаются люди, не имеющие необходимых навыков и подготовки, – рассказал начальник Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Виктор Супрунович.
Ивацевичский райисполком выступил с предложением включить лесозаготовительные работы в перечень лицензируемых. Заместитель начальника отдела управления по труду, занятости и соцзащите Ивацевичского райисполкома Сергей Лишко на семинаре в Борецком лесничестве Ивацевичского лесхоза озвучил и другие предложения:
– Законодательно сегодня любой гражданин, не имея профессиональной подготовки, может заниматься заготовкой леса. Райисполком предлагает сделать этот вид деятельности лицензируемым, так как согласно правилам охраны труда к лесосечным работам могут допускаться лица, которые имеют квалификацию, обучение, инструктаж, прошедшие медосмотр. Мы считаем, что у ИП и организации при получении лесорубочного билета должен быть обязательный документ, подтверждающий квалификацию и знания в области охраны труда. В закон о местном самоуправлении предлагаем включить пункт о полномочиях райисполкома принимать решение о признании недействительным свидетельства о регистрации предпринимателя, если он неоднократно нарушает требования охраны труда.
Виктор Супрунович соглашается с тем, что подходы к работе в лесу надо менять:
– В апреле мы обратились в областное лесохозяйственное объединение и райисполкомы с предложением провести семинары. Оперативно отозвались все заинтересованные. Но семинаров недостаточно. Нужны изменения законодательные. Одним из вариантов решения проблемы может являться закрепление обязанностей лесхозов требовать у субъектов хозяйствования перед заключением договоров документов, подтверждающих наличие в штате организации работников с необходимой квалификацией, или наличие гражданско-правовых договоров, а также обеспечение работающих необходимыми средствами индивидуальной защиты. В противном случае лесхоз должен быть вправе отказать в заключении договоров на проведение лесозаготовительных работ.
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В Брестской области лесорубов учат безопасно работать
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