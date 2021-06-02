В Брестской области лесорубов учат безопасно работать

В минувшем году на лесосеках в Брестской области произошло пять несчастных случаев, а в нынешнем – погибли три человека., – рассказалИвацевичский райисполком выступил с предложением включить лесозаготовительные работы в перечень лицензируемых.на семинаре в Борецком лесничестве Ивацевичского лесхоза озвучил и другие предложения:Виктор Супрунович соглашается с тем, что подходы к работе в лесу надо менять: