В Брестской области более 3 тыс. многодетных семей улучшат жилищные условия в этом году

В 2021 году жилищные условия улучшат более 3 тыс. многодетных семей Брестской области. Об этом рассказал заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает БЕЛТА.
В 2020 году для многодетных семей в регионе возведена 2661 квартира, в то время как планировалось построить 2,1 тыс. Данный показатель стал одним из лучших по Беларуси. Отмечается, что на улучшение жилищных условий претендовали 3077 семей. В скором будущем новоселья ожидают еще 416 многодетных родителей. В 2021 году для этой категории нуждающихся планируют построить 1,4 тыс. жилых помещений. Вместе с тем принято решение о строительстве жилья и получении господдержки еще для 1,7 тыс. семей.
– Финансирование строительства жилья с господдержкой не уменьшается. Более того, в прошлом году область освоила дополнительные ресурсы по кредитованию: около 62 млн рублей по указу № 240 и около 5 млн рублей по указу № 13, – рассказал Вадим Ольшевский.
Всего за 2020 год в Брестской области построено более 650 тыс. кв. м жилья. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, возведено 403,7 тыс. кв. м, или 126% к плану. Задание по строительству домов с господдержкой перевыполнено почти на 50% – вместо плановых 218 тыс. кв. м новоселам сдали 317 тыс. кв. м жилых помещений. Почти половина общего объема квадратных метров (292,9 тыс. кв. м, или 45%) введена индивидуальными застройщиками.
– Задание на этот год пока верстается Советом Министров. Предварительно планируем построить 590 тыс. кв. м жилья. Вошли в новый год с разработанной проектной документацией. В области будет строиться 82 многоквартирных дома. В стадии строительства сейчас также находится примерно 1,7 млн кв. м индивидуального жилья. Часть этого объема будет введена в текущем году. Основные объемы индивидуального строительства планируются в Ивановском, Кобринском, Пинском, Столинском, Каменецком и Малоритском районах, – добавил заместитель председателя облисполкома.
Фото: pixabay.com
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В Брестской области более 3 тыс. многодетных семей улучшат жилищные условия в этом году
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