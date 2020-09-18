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В Брестской крепости участники мотопробега, посвященного 75-летию Великой Победы, почтили память защитников Отечества

Величие народного подвига с годами не меркнет. Такое мнение высказали участники мотопробега, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, очередной этап которого стартовал сегодня в Брестской крепости.  По дорогам республики колонной проследуют более ста байкеров международного мотоклуба Harley Owners Group из городов Беларуси и России.




В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" они возложили венки и цветы к Вечному огню, минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества, посетили молодежный патриотический центр на территории цитадели. Один из организаторов акции, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, отметил, что она не случайно началась в Бресте:

– На этой священной земле свой первый разрушительный шаг сделала война. Защитники цитадели над Бугом стояли насмерть и остались непобежденными в веках. Подвиг бессмертного гарнизона показал, что Победа обязательно будет за нами. И так случилось спустя годы самой жестокой в истории человечества войны. Об этом нельзя забывать, и мы проехали по городам-героям, городам воинской славы, чтобы привлечь внимание общественности к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут пробега составил более 10 тысяч километров. Побывали в Ростове-на-Дону, Воронеже, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске и других городах, собирая землю с памятных мест, чтобы в специальной капсуле заложить ее в основу памятника героям-мотоциклистам в Москве.




Продюсер телекомпании "Белроскино", член Союза Кинематографистов Беларуси, увлеченный байкер Евгений Арендаревич, участвовавший в создании таких фильмов, как "На безымянной высоте", "Последний бронепоезд", "Человек войны", убежден, что о солдатах Победы нужно больше рассказывать юным поколениям. Не случайно в его творчестве тема войны занимает одно из центральных мест:

- Бресткая крепость – святая земля, где прикоснуться к подвигу может и должен каждый из нас. Когда видишь руины непобежденной твердыни даже через 75 лет, то понимаешь, почему наши народы одолели фашистскую чуму. О подвиге героев надо помнить всегда.




Из Бреста участники мотопробега проследуют в Минскую область, посетят Николаевщинский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов в Столбцовском, а также  детскую деревню "Истоки" в Минском районах. Конечная точка их маршрута – мемориальный комплекс "Курган Славы" на Минщине, где пройдет церемония закладки капсул с землей, взятой из памятных мест.




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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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