В Брестской крепости прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»

Сегодня у Вечного огня Брестской крепости собрались молодежь, ветераны, военнослужащие, духовенство и руководство города, чтобы торжественно передать капсулы с землей с мест воинской славы и гибели мирного населения. Так прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!». В первом регионе она стартовала в сентябре прошлого года.
В ходе акции во всех регионах области, как и в целом по стране, в торжественной обстановке с участием ветеранов Великой Отечественной войны проводится закладка земли. К каждой из капсул прилагается список имен погибших, а также информация о местности и людях, которые внесли вклад в Победу.
В Брестскую крепость доставлялись капсулы со всех районов области, а также городов: Пинска, Барановичей. Брест стал последним. Таким образом, на временное хранение в гарнизонный храм отправилось 19 капсул. Выступая перед собравшимися, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук подчеркнул значимость этого события:
— Проект очень правильный, интересный, он соответствует нашему пониманию того, что память о великой войне должна жить многие годы. Хочу всем пожелать стойкости и верности исторической памяти, а так же заверить всех, что в Бресте и дальше будет соблюдаться принцип исторической правды, свято чтиться память о Великой Отечественной войне, о том, что испытал наш народ.
К слову, на предстоящем субботнике, по словам Александра Рогачука, будут вестись работы на объектах, которые увековечивают память Победы.
После митинга военнослужащие Брестского гарнизона занесли капсулы в храм. Возглавлял колонну настоятель — отец Виталий. Все капсулы после будут доставлены в Минск. 9 мая, в день 75-летия Победы, их вместе со списками с именами погибших поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.