В Брестской крепости прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»

В ходе акции во всех регионах области, как и в целом по стране, в торжественной обстановке с участием ветеранов Великой Отечественной войны проводится закладка земли. К каждой из капсул прилагается список имен погибших, а также информация о местности и людях, которые внесли вклад в Победу.В Брестскую крепость доставлялись капсулы со всех районов области, а также городов: Пинска, Барановичей. Брест стал последним. Таким образом, на временное хранение в гарнизонный храм отправилось 19 капсул. Выступая перед собравшимися,подчеркнул значимость этого события:К слову, на предстоящем субботнике, по словам Александра Рогачука, будут вестись работы на объектах, которые увековечивают память Победы.После митинга военнослужащие Брестского гарнизона занесли капсулы в храм. Возглавлял колонну настоятель — отец Виталий. Все капсулы после будут доставлены в Минск. 9 мая, в день 75-летия Победы, их вместе со списками с именами погибших поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.