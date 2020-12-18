В Брестском районе прошел патриотической проект «Память сердца»

, обращаясь к собравшимся, отметил:На территории Брестского района фашисты расстреляли и замучили более восьми тысяч человек, из них более полутора тысяч – местные жители. Более 600 человек было угнано в Германию. Из более двух тысяч уроженцев Прибужья, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, домой вернулись лишь 850 человек. Сегодня в районе проживает 12 ветеранов.Отдавая дань памяти тем, кто освобождал территорию Прибужья и всем трагически павшим здесь, участники митинга-реквиема возложили цветы к памятнику, зажгли свечи и лампадки. Минута молчания стала завершающим аккордом мероприятия., – поделилсясчитает, что главной целью подобных мероприятий является сохранение памяти о тех героических событиях и передача ее молодому поколению Беларуси: