В Брестском районе прошел патриотической проект «Память сердца»

В агрогородке Мухавец Брестского района состоялась акция «Память сердца», организованная молодежью Прибужья и местными активистами. Местом ее проведения стал монумент в честь 164 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Дмитрий Новичук, обращаясь к собравшимся, отметил:
– В этом году Республика Беларусь и все белорусы отметили 75-летие Великой Победы. Значимость тех событий в новейшей истории трудно переоценить. Вместе со всеми народами Советского Союза с почетом исполнил свой долг перед Родиной и наш народ. Бесчисленное множество подвигов и фамилий героев. Их имена навсегда останутся в сердце каждого из нас. Мы гордимся, что являемся потомками тех, кто добыл нам мирное небо над головой. Необходимо воспитывать своих детей, внуков и правнуков в уважении к этому миру, помнить какой ценой досталась победа и всегда чтить память о защитниках нашей Родины.
На территории Брестского района фашисты расстреляли и замучили более восьми тысяч человек, из них более полутора тысяч – местные жители. Более 600 человек было угнано в Германию. Из более двух тысяч уроженцев Прибужья, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, домой вернулись лишь 850 человек. Сегодня в районе проживает 12 ветеранов.
Отдавая дань памяти тем, кто освобождал территорию Прибужья и всем трагически павшим здесь, участники митинга-реквиема возложили цветы к памятнику, зажгли свечи и лампадки. Минута молчания стала завершающим аккордом мероприятия.
– Мы живем в прекрасной, мирной и свободной стране. Учимся, трудимся, создаем семьи и растим детей. У каждого из нас свои мечты, желания и надежды. Но всех объединяет одно – сохранение мира в нашей родной Беларуси, – поделился участник акции Роман Костюк.
Местная активистка Юлия Шпак считает, что главной целью подобных мероприятий является сохранение памяти о тех героических событиях и передача ее молодому поколению Беларуси:
– Данный проект – еще одно свидетельство того, что мы, молодежь, знаем и помним о подвиге своих прадедов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашими защитниками. Только сохраняя и чтя память о нашем героическом прошлом, можно сохранить мир в стране и построить светлое будущее.
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В Брестском районе прошел патриотической проект «Память сердца»
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Фото: Павел БОГУШ