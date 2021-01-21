В Бресте заработал первый лазерный аппарат для лечения незаживающих ран

Хирургия, дерматология и косметология – область применения многофункционального лазерного комплекса отечественного производства «Мультилайн», который с сегодняшнего дня работает в консультативной поликлинике Брестской областной клинической больницы.
Мастер-класс брестским медикам дал заведующий кафедрой трансплантологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Иван Пикиреня:
– Рад, что ведущее государственное медицинское учреждение Брестской области взялось открыть кабинет лазерного лечения, ведь такие аппараты, как правило, покупают частные медцентры. Теперь у жителей Брестчины появилась возможность получения бесплатного амбулаторного лечения длительно незаживающих ран и трофических язв. Все лазерные технологии, которые используются в косметологии, могут быть применены с данным аппаратом – удаление новообразований, лечение рубцов и акне, лечение сосудистой патологии, удаление пигментных пятен и татуировок, эпиляция и омоложение. Большая область применения – хирургия в первую очередь, лазер будет использоваться для лечения длительно незаживающих ран и трофических язв, которые являются следствием ряда заболеваний. Таких пациентов у нас много. Опыт клинического использования показывает, что благодаря локальному улучшению питания тканей и стимуляции процессов регенерации заживление тканей ускоряется на 30–40 процентов.
– Таких аппаратов больше нет в Брестской области, – добавил врач-хирург отделения хирургии и трансплантации областной больницы Максим Дейкало, который первым из коллег прошел обучение и будет работать с лазером.
Первые пациенты пришли с различными проблемами. Медсестра ожогового отделения областной больницы Людмила Рыкунова привела больного, а после сама легла на кушетку – испытать воздействие лазера на послеоперационный шов:
– После лапаротомии у меня рубец. Испытываю дискомфорт летом – купальник приходится надевать закрытый. Процедура безболезненная, не вызвала неприятных ощущений – только легкое пощипывание. Надеюсь, после нескольких сеансов рубец станет незаметным.
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В Бресте заработал первый лазерный аппарат для лечения незаживающих ран
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Фото: Павел БОГУШ