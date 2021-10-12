В Бресте выбрали лучшие молодежные команды по сборке спилс-карт

Молодежь Брестчины приняла участие в областном этапе республиканского чемпионата «Ведаю Беларусь» по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь, посвященный Году народного единства.





- Чемпионат объединил более 30 молодежных команд со всех регионов Брестской области начиная от учащихся общего среднего образования до студентов учреждения высшего образования. Сборка спилс-карт осуществлялась за ограниченный временной период. Побеждает команда, которая за меньшее время соберет все полностью, - отметил первый секретарь OК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.







Лучше всех с поставленной задачей правились команды «ТОПАЗ» (ГУО «Тышковичская средняя школа» Ивановского района), «Джинджер» (лицей Полесского государственного университета) и «Социально-педагогический факультет» (Брестский государственный университет имени А.С. Пушника).

Мероприятия проводилось с целью приобщения молодежи к альтернативным формам досуга, воспитания патриотизма, как фундаментальной основы гражданского общества, культурного и образовательного единства Республики Беларусь, повышения уровня знаний в области административно-территориального устройства, географии и истории Республики Беларусь.





Организаторами турнира выступил Брестский OК ОО «БРСМ» и главное управление по делам молодежи Брестского облисполкома.

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