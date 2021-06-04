В Бресте сотрудники по наркоконтролю задержали двоих одиннадцатиклассников, которые подрабатывали наркокурьерами в одном из интернет- магазинов. Так, в один из дней школьники решили подзаработать и их внимание привлекла в интернете ссылка о «несложной» работе. Они согласились поработать наркокурьерами. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Парней задержали во время очередной закладки наркотика. В ходе обыска у них были найдены свертки с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. В обязанности школьников входило развозить и прятать небольшие грузы. За одну закладку обещали заплатить до 4 долларов США. Общение происходило строго в мессенджерах. Школьники успели заложить три закладки, но оплаты так и не дождались. Сейчас они стали фигурантами уголовного дела.
Наталья Сахарчук дополнила, что в криминальную сводку по распространению наркотиков попали и ученики восьмого класса одной из школ Бреста.
УВД Брестского облисполкома напоминает: у детей начались летние каникулы. В это период они предоставлены сами себе. Уважаемые родители, следите за местонахождением своих детей, отслеживайте их переписку в мессенджерах, а также обращайте внимание на круг их общения.
Фото: УВД
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В Бресте школьники подрабатывали наркокурьерами
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