В Бресте школьники подрабатывали наркокурьерами

Наталья Сахарчук дополнила, что в криминальную сводку по распространению наркотиков попали и ученики восьмого класса одной из школ Бреста.УВД Брестского облисполкома напоминает: у детей начались летние каникулы. В это период они предоставлены сами себе. Уважаемые родители, следите за местонахождением своих детей, отслеживайте их переписку в мессенджерах, а также обращайте внимание на круг их общения.Фото: УВД