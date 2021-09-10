В Бресте раскуплены почти все билеты на спектакли фестиваля "Белая вежа"

В Бресте раскуплены почти все билеты на спектакли XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа", передает БЕЛТА.
Об этом рассказала помощник художественного руководителя Брестского академического театра драмы Олеся Бурдина.
- На большинство спектаклей билеты уже раскуплены. Но еще есть несколько мест на балкон и партер. В рассадке зрителей будет соблюдена социальная дистанция, - пояснила Олеся Бурдина.
Всего в фестивальной программе 22 спектакля различных жанров от 21 коллектива из семи стран - Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана. Вместо планируемой ранее постановки "На дне" пермского театра "У Моста" на сцене БАТД дважды покажут "хит сезона" от Белорусского государственного театра кукол - спектакль "Записки юного врача" по рассказам Михаила Булгакова.
Конкурсная программа юбилейной "Белой вежи" сегодня начнется с постановки "Пане Коханку" Национального академического драматического театра имени М. Горького. В целом работы девяти творческих коллективов из Беларуси станут участниками нынешнего форума.
Завершит фестивальную программу 18 сентября спектакль "Дон Кихот" Государственного академического театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василева (Москва).