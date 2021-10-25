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  2. В Бресте при падении в колодец погиб пятилетний ребенок

В Бресте при падении в колодец погиб пятилетний ребенок

Трагедия произошла 24 октября. 


– В 13:45 спасателям поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что во время прогулки в лесном массиве вблизи улицы Лейтенанта Рябцева у нее потерялся сын. Работники МЧС выбыли на место происшествия, провели осмотр. Мальчик 2016 года рождения был обнаружен на поверхности воды в технологическом колодце глубиной 3 м. Колодец был прикрыт картоном и опавшей листвой. Спасатели подняли мальчика наверх. Его передали медикам, которые констатировали смерть ребенка, – рассказала sb.by официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.  

Работники МЧС оказали психологическую помощь родственникам.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка.
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