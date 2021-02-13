Городские власти надеются, что она станет местом притяжения на этих выходных.
- Даже в такие холодные дни хочется тепла и улыбок. Мороз, снег и ветер не помешали установить праздничную инсталляцию в виде сердца на перекрёстке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. По-моему, получилась неплохая фотозона, - сообщил в соцсетях председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Главный символ самого романтичного дня зимы – большое розовое сердце, размером 2,5х2,5 метра, - брестчане могли заметить в центре города ещё вчера.
Идея организовать фотозону ко Дню всех влюбленных пришла к местным властям после того, как своеобразные новогодние инсталляции пришлись по душе многим горожанам в период рождественско-новогодних праздников на улице Гоголя.
Ранее Александр Рогачук сообщал, что 13-14 февраля в областном центре будут организованы 27 площадок, где 40 продавцов будут реализовывать цветочную продукцию к торжеству.
Фото: t.me/Rogachuk
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В Бресте появилась фотозона ко Дню всех влюбленных
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