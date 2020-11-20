В Бресте открылось новое импортозамещающее производство

Сегодня в Бресте благодаря реализации инвестиционного проекта заработал новый производственный корпус СП ОАО «Брестгазоаппарат». Здесь налажено производство горелок стола – 500 тысяч комплектов в год. Запуск новой производственной площадки позволил оптимизировать технологические процессы и создать более 70 рабочих мест.
Гендиректор СП ОАО «Брестгазоаппарат» Виктор Кузьменчук подчеркнул, что новое оборудование и новые технологии позволят идти в ногу со временем:
– Чтобы быть в тренде, мы обязаны иметь такие технологии, которые позволяют нам обеспечивать безопасность стола и безопасность духовки. Мы начали увеличивать выпуск кранов с безопасностью, купили оборудование. Сегодня с 1 миллиона 200 тысяч увеличим их производство до 3,5 миллиона. Для того чтобы обеспечить все в паре, должна быть своя горелка, которая дает КПД не ниже 50% – как в Европе. Мы закупили новое технологическое оборудование – в старое здание новые технологии не поставишь. Построили новый цех, а старые площади отдадим под другие виды деятельности.
На открытии новой производственной площадки присутствовал председатель наблюдательного совета СП ОАО «Брестгазоаппарат» Алексей Самсоненко:
– Продукция «Брестгазоаппарата» с торговой маркой «Гефест» пользуется заслуженным спросом в России уже многие десятилетия. Сегодня «Брестгазоаппарт» наращивает производство встраиваемой техники. В литейном цеху будут производиться комплектующие, большая часть которых привозилась из-за рубежа, часть выпускалась на старой площадке в Бресте. Сегодня у предприятия появилось современное производство. Это позволит удешевить продукцию и увеличить ее выпуск.
Заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий в свою очередь отметил, что нынешний год для экономики Брестской области складывается довольно успешно:
– Сейчас непростые времена – пандемия, но мы понимаем, что для того, чтобы не потерять в экономическом развитии, необходимо инвестировать и двигаться в ногу с технологическим прогрессом, меняющимися экономическими условиями. Предприятия Брестчины работают и не планируют останавливаться. 2,3 миллиарда рублей – общий объем инвестиций, который сегодня уже есть. Почти 85 миллионов рублей привлечено прямых иностранных инвестиций – больше, чем в прошлом году. Ряд проектов начинает или завершает реализацию на территории области, спектр в отраслевом разрезе широкий: в Барановичах – это предприятие по выращиванию грибов, в Пинске – по производству слитков монокристаллического кремния, ряд других. Несмотря на пандемию, есть инвестиции и в туристическую отрасль. Сегодняшнее событие – показательный пример, он направлен не только на улучшение экономики предприятия. Мы видим, как изменились условия труда, уровень доходов работников будет выше.
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В Бресте открылось новое импортозамещающее производство
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Фото: Павел БОГУШ