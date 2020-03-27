В Бресте открылась уникальная выставка голограмм

Алла Россинская

Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света»

Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков

Вернисаж организовали ООО «Магия света» и краеведческий музей. Подобные экспозиции уже увидели в Минске, Гродно, Гомеле, других городах Беларуси и 17 зарубежных странах. Открывая выставку, старший научный сотрудник музея Алла Россинская говорила о тематическом разнообразии экспонатов:На выставке также можно увидеть голограммы других православных святынь, слуцкого пояса XVIII века, «Книги Царств», изданной Франциском Скориной в Праге в 1518 году. А голограмму иконы «Преподобномученик Афанасий Брестский» в дар Брестской епархии передал Николай Бордзов, начальник голографического производства ООО «Магия света».Алла Россинская подчеркнула, что выставка открывается благодаря научно-практической деятельности основателя этой организации Леонида Танина — белорусского ученого с мировым именем, академика международной инженерной академии, лауреата Государственной премии в области науки и техники и основоположника белорусской школы голографии. Брестская выставка, продолжает Алла Россинская, создавалась не в одночасье: