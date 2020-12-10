В Бресте определены лучшие областные проекты республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

отметил:В областном этапе приняли участие 38 лучших проектов из различных уголков Брестской области, отобранные на районных и городских этапах, проходивших ранее.На представление и защиту своей задумки участникам отводилось 8 минут. За это время молодые люди (в двух возрастных группах: школьники, студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь и молодые ученые до 35 лет) должны были не просто интересно рассказать о своем проекте, о его практическом значении при дальнейшей реализации, но и ответить на каверзные вопросы экспертного совета. В который, к слову, вошли специалисты самого разного профиля.После пяти часов работы и продолжительного совещания жюри были определены лучшие инновационные проекты Брестской области. Так в сфере «Информационно-коммуникационных и авиакосмических технологий» были отмечены проекты Елизаветы Шульган ("Голографическая установка для школьного музея") и Александра Пернача ("Умный портфель"). В номинации «Агропромышленные технологии и производство» лучшим стал Егор Сушкевич ("Модель мини-промышленного транспорта – 1"). В направлении «Общество, экономика и социальная сфера» победили учащиеся ГУО «Столовичская СШ» Кирилл Сорока и Владислав Черник ("Световодная арфа: проектирование и создание действующей модели"). Также в этой номинации лучшими стали Даниил Вечер ("Возможности использования технологии дополненной реальности при изучении лексики по английскому языку в начальной школе"), Дарья Яромич (Teens4teens) и Екатерина Солоп ("Медико-экологическая ситуация в Брестской области"). В сфере «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» не было равных участникам из ГУО «СШ д. Чернавчицы» Екатерине Скорук, Алине Хагаевой и Антону Пылику ("Птичий дом"). Иван Гаврилюк (Arduino) и Алена Лицук ("Малахитовая улица") стали лучшими в номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность».– резюмировалаВсе участники областного этапа получили ценные призы и сертификаты. Лучшие проекты представят свои разработки перед Республиканским экспертным советом в 2021 году.