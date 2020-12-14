Главная новогодняя елка Бреста будет натуральной и откроют ее 18 декабря

, – отметилВ прошлом году на центральной площади города над Бугом была установлена искусственная ель, в этом же, по просьбам горожан, она будет натуральной.Валерий Цапков продолжает:В этот же день, 18 декабря, зажгут свои огни елки Ленинского и Московского районов города. Всего же в Бресте к новогодним праздникам будет установлено 25 новогодних красавиц.