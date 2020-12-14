В Бресте на площади Ленина 18 декабря в 18:00 будет официально открыта главная городская новогодняя елка.
– Она будет с новой иллюминацией, а оформление площади – необычным и интересным. Сегодня специалисты продолжают работы по украшению и установке декораций, – отметил главный специалист Брестского горисполкома Валерий Цапков.
В прошлом году на центральной площади города над Бугом была установлена искусственная ель, в этом же, по просьбам горожан, она будет натуральной.
Валерий Цапков продолжает:
– Мы вернулись к железному каркасу 2018 года и натуральным элементам. Общая высота елки составляет 22 метра.
Также уже в стадии завершения концертная программа торжественного открытия.
В этот же день, 18 декабря, зажгут свои огни елки Ленинского и Московского районов города. Всего же в Бресте к новогодним праздникам будет установлено 25 новогодних красавиц.
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Главная новогодняя елка Бреста будет натуральной и откроют ее 18 декабря
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Фото: Павел БОГУШ