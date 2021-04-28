В микрорайоне Вулька г. Бреста сотрудники ГАИ несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения. Около 22:00 на улице Рябиновой один из инспекторов заметил маленькую девочку с самокатом, которая стояла на тротуаре и плакала, при этом рядом с ней никого из взрослых не было. Правоохранители остановились и поинтересовались у ребенка, что случилось. Девочка ответила, что потерялась, и не знает, где ее дом.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Девочка смогла рассказать, что живет в большом зеленом доме. Она приехала на самокате вместе с подружкой, но в какой-то момент подруга пропала. Инспекторы вместе с ребенком прошлись по близлежащим дворам в надежде найти дом девочки, но, как оказалось, ребенок проживает в другом районе города. Во время беседы девочка ответила на наводящие вопросы и подробнее описала свой дом. Правоохранители предположили возможное место проживания ребенка, которое находилось в трех километрах. Посадив малышку в патрульную машину, инспекторы поехали на улицу Махновича в микрорайоне ЮЗМР. В одном из дворов было многолюдно. Как оказалось, отец вместе с жильцами дома уже искали пропавшего ребенка. Правоохранители передали пятилетнюю девочку отцу, порекомендовали следить за местонахождением ребенка и не допускать самостоятельного нахождения на улице.
УВД Брестского облисполкома напоминает: напоминайте детям правила безопасного поведения на дороге, постоянно контролируйте их местонахождение: где гуляют, куда поехали, с кем общаются. Не допускайте, чтобы дети находились без сопровождения взрослых, а также убедитесь, что они знают адрес места жительства.
Видео: УВД Брестского облисполкома
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В Бресте инспекторы ГАИ нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку
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