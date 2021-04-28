В Бресте инспекторы ГАИ нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку

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рассказала:УВД Брестского облисполкома напоминает: напоминайте детям правила безопасного поведения на дороге, постоянно контролируйте их местонахождение: где гуляют, куда поехали, с кем общаются. Не допускайте, чтобы дети находились без сопровождения взрослых, а также убедитесь, что они знают адрес места жительства.Видео: УВД Брестского облисполкома