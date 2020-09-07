В Бресте эвакуировали 230 человек из здания РУП «Брестоблтелеком» из-за угрозы взрыва

Инцидент случился сегодня утром в областном центре. Около 10 утра на электронную почту РУП «Брестоблтелеком» на проспекте Машерова поступило сообщение с требованием перечислить 50 тысяч долларов – в случае невыполнения административное здание будет взорвано. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

– Текст письма представлял плохой машинный перевод с иностранного языка. На место происшествия выбывала саперно-пиротехническая группа. Проводилась эвакуация персонала и посетителей. По результатам обследования взрывных устройств не обнаружено. В данный момент «Брестоблтелеком» работает в штатном режиме.