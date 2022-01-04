В Бресте автомобиль сбил 12-летнего подростка у автобусной остановки

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

38-летняя брестчанка, управляя автомобилем Opel, наехала на 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу не по пешеходному переходу. По предварительной информации, школьник увидел приближающийся автобус и торопился на остановку общественного транспорта. В результате ДТП подросток получил травмы. После оказания помощи медиками его отпустили домой.По факту аварии проводится проверка.