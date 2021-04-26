В бразильской шахте нашли микробов, которые могут производить чистую медь

, – заверяют исследователи.Необычную бактерию из рода бацилл (Bacillus) биологи под руководством доцента Хьюстонского университета Деборы Родригес обнаружили, изучая микробов из медных шахт на территории Бразилии. Эта бактерия обитает в кислотной среде, которая богата солями меди.Заинтересовавшись, Родригес и ее коллеги размножили эти микроорганизмы в лаборатории и проследили, что изменится, если добавить в их питательную среду раствор медного купороса.В течение двух следующих суток все следы соли серной кислоты и меди исчезли из сосуда, а на его дне скопился осадок из частиц диаметром в доли нанометра. Оказалось, что эти частицы состоят из чистой меди: бактерии выделяли ее в атомарной форме.Это удивило ученых, ведь прямое восстановление меди из раствора любых ее солей – довольно невыгодный с энергетической точки зрения процесс. В промышленности для этого приходится использовать токсичные растворители и катализаторы, из-за чего производство меди – один из самых экологически грязных процессов.Однако бактерии решают эту задачу с помощью всего лишь 14 ферментов. Они отвечают за транспортировку ионов меди в клетку, их восстановление и возврат атомов чистого металла в окружающую среду. Структура этих ферментов указывает на то, что медь в данном случае служит лишь побочным продуктом реакции: бактерий на самом деле интересуют атомы серы.Этой особенностью бразильских бацилл можно пользоваться как при восстановлении экосистем, так и в горнодобывающей и биохимической промышленности. В частности, атомарную медь можно использовать для производства различных наноструктур, катализаторов и медицинских препаратов.