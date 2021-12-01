В Бразилии зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом

По данным минздрава, супруги прибыли с визитом в Бразилию 23 ноября через международный аэропорт Гуарульюс. Именно там они и сдали тест на коронавирус, который оказался положительным.Сейчас пара наблюдается на дому муниципальным департаментом здравоохранения. Бразильцы соблюдают правила социальной изоляции. Никаких симптомов болезни у них нет.Департамент здравоохранения выявляет возможные контакты супругов.