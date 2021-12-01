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  2. В Бразилии зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом

В Бразилии зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом

Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" двух бразильцев, которые прибыли из Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

По данным минздрава, супруги прибыли с визитом в Бразилию 23 ноября через международный аэропорт Гуарульюс. Именно там они и сдали тест на коронавирус, который оказался положительным. 

Сейчас пара наблюдается на дому муниципальным департаментом здравоохранения. Бразильцы соблюдают правила социальной изоляции. Никаких симптомов болезни у них нет.

Департамент здравоохранения выявляет возможные контакты супругов. 
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