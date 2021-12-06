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  2. В Бразилии двух младенцев по ошибке вакцинировали против коронавируса

В Бразилии двух младенцев по ошибке вакцинировали против коронавируса

В Бразилии двое младенцев были экстренно госпитализированы после того, как им вместо плановой прививки по ошибке ввели вакцину против коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.


Согласно информации портала UOL, инцидент произошел 2 декабря в прививочном пункте населенного пункта Сорокаба (юго-восточный штат Сан-Паулу). Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B по ошибке ввели препарат против COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В результате у детей поднялась высокая температура, начались боли и рвота. В связи с этим малыши были направлены в медучреждение.

Отмечается, что по рекомендации компании-разработчика за состоянием детей будут наблюдать неделю. Каждые двое суток у них будут брать анализы крови, делать электро- и кардиограмму. Согласно данным регионального центра эпидемиологического надзора, подобные инциденты имели место ранее в других населенных пунктах и каждый раз вызывали похожую побочную реакцию у грудных детей.

Медсестра, которая вводила вакцину младенцам, отстранена. Проводится служебная проверка.
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Фото: РЕЙТЕР
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