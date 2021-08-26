В Бразилии двое иностранцев забрались на статую Христа-Искупителя

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По данным правоохранителей, двое 28-летних граждан Франции остались внутри статуи после ее закрытия. Утром следующего дня они воспользовались лестницами, которые находятся в памятнике для ремонтных работ. К слову, по ним можно подняться до рук и головы монумента.Нарушители попались на глаза охраннику, после чего их задержали, но отпустили под залог 10 тысяч реалов (около 1918 долларов. –).Сотрудники полиции конфисковали все фото и видео, сделанные на 38-метровой статуе.