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В Бразилии двое иностранцев забрались на статую Христа-Искупителя

Власти Бразилии задержали двоих французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на полицию.


Фото: pixabay.com

По данным правоохранителей, двое 28-летних граждан Франции остались внутри статуи после ее закрытия. Утром следующего дня они воспользовались лестницами, которые находятся в памятнике для ремонтных работ. К слову, по ним можно подняться до рук и головы монумента. 

Нарушители попались на глаза охраннику, после чего их задержали, но отпустили под залог 10 тысяч реалов (около 1918 долларов. – Прим. ред.).

Сотрудники полиции конфисковали все фото и видео, сделанные на 38-метровой статуе.  
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