В Брайтоне улицы завалены мусором из-за протестов коммунальных работников

В британском городе Брайтон проходят акции протестов коммунальных работников, занимающихся сбором мусора, пишет BBC.
Работников коммунальных служб не устраивает низкий уровень оплаты труда. По словам экспертов, забастовка, в результате которой на улицах города скапливается мусор, стала частью национальной проблемы.
Огромное количество отходов собралось вокруг сотен коммунальных баков в Брайтоне. Улицы уставлены несколькими десятками черных мешков. В правительстве сообщили, что на уборку накопившихся отходов уйдет по меньшей мере две недели. Жители Брайтона жалуются на неприятный запах. Они опасаются, что из-за груд мусора может заметно увеличиться число крыс.
Наряду с этим британский журнал The Spectator сообщает, что власти Брайтона ведут переговоры с профсоюзом GMB для поиска решения проблемы. При этом уточняется, что протесты могут продлиться до середины ноября.
Фото: BBC