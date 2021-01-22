На «Беларусь 3» — новые выпуски проекта «Я хочу это увидеть», в которых Владимир Богдан продолжит знакомить зрителей с самыми небанальными достопримечательностями страны

Владимир Богдан продолжает путешествовать по Беларуси на любимом байке

Из какого белорусского города вышла вся Одесса и где в Брестской области попробовать самые настоящие креветки? На «Беларусь 3» — свежие выпуски проекта «Я хочу это увидеть», в которых Владимир Богдан продолжит знакомить зрителей с самыми небанальными достопримечательностями страны. В новые путешествия по Беларуси популярный ведущий, как и прежде, отправится на мотоцикле: к байкерскому движению Владимир пристрастился еще в юности.







— Когда мы определяемся с направлением, я первым делом звоню знакомым мотоциклистам из этой местности: «Ребята, помогите, есть у вас там кто интересный?» Байкерское сообщество тесное, все знают друг друга. Так с помощью знакомых и находим тех классных персонажей, о которых часто даже нет упоминаний в интернете. В Друе, скажем, живет скульптор Эдгар Милашевич. Он большой фанат фэнтези и компьютерных игр, поэтому лепит героев, например, из Dota 2. Все скульптуры стоят у него прямо во дворе дома, и туристы, как правило, стесняются зайти к Эдгару в гости. А зря, он всегда очень рад вниманию.



Интересный факт: байк, который зрители видят в программе, собственность ведущего. Его Владимиру когда‑то подарила будущая супруга.



Последние выпуски — а их 32 — снимали в прошлом году вплоть до первых заморозков. На съемку каждого эпизода у группы уходило два дня, а значит, в путешествиях по Беларуси Владимир и его команда провели в общей сложности 64 (!) дня.Программа выходит с 2014 года, и за это время Владимир Богдан объехал на байке всю Беларусь. И не по одному разу. В новых выпусках маршрут ведущего пролегает через три области: Брестскую, Гродненскую и Витебскую.К слову, к поискам подключилась вся творческая команда: режиссер, редактор и, конечно, сам ведущий.А под Браславом живет парень, который варит крафтовое пиво и сам делает хамон. Вкуснотища необыкновенная! Уж поверьте мне как человеку, который знает толк в хамоне.Чтобы лучше узнать Беларусь и ее людей, Владимир Богдан советует туристам освоить в первую очередь два направления: фестивальное и гастрономическое.Отправиться в байк‑тур по Беларуси можно и не выходя из дому. Достаточно включить любой из трех каналов: «Беларусь 3», «НТВ‑Беларусь» или «Беларусь 24». Но обратите внимание: новые выпуски проекта «Я хочу это увидеть» транслирует только третья кнопка. На остальных каналах выходят в том числе повторы программ предыдущих лет.