На «Беларусь 3» — новые выпуски проекта «Я хочу это увидеть», в которых Владимир Богдан продолжит знакомить зрителей с самыми небанальными достопримечательностями страны

Из какого белорусского города вышла вся Одесса и где в Брестской области попробовать самые настоящие креветки? На «Беларусь 3» — свежие выпуски проекта «Я хочу это увидеть», в которых Владимир Богдан продолжит знакомить зрителей с самыми небанальными достопримечательностями страны. В новые путешествия по Беларуси популярный ведущий, как и прежде, отправится на мотоцикле: к байкерскому движению Владимир пристрастился еще в юности.
Последние выпуски — а их 32 — снимали в прошлом году вплоть до первых заморозков. На съемку каждого эпизода у группы уходило два дня, а значит, в путешествиях по Беларуси Владимир и его команда провели в общей сложности 64 (!) дня.
— Все верно, получается, я почти два месяца не слезал с мотоцикла. Но это с перерывами, конечно. Потому что съемки этих выпусков нужно было еще как‑то совмещать с другими своими проектами на радио и телевидении. Сначала казалось: не смогу, не успею, не справлюсь. Но потом понял, что нужно просто закрыть глаза, вдохнуть побольше воздуха и… начинать работать. И оказалось, что все на самом деле можно организовать четко и грамотно. Причем так, чтобы не пострадал ни один из производственных процессов. Хотя такая гонка, признаюсь честно, далась нам нелегко. С учетом коронавируса прошлый год оказался настоящей проверкой на прочность: и себя, и людей, которые со мной работают.
Программа выходит с 2014 года, и за это время Владимир Богдан объехал на байке всю Беларусь. И не по одному разу. В новых выпусках маршрут ведущего пролегает через три области: Брестскую, Гродненскую и Витебскую.
— В этом сезоне мы не боялись повториться с точки зрения географических локаций, потому что делали уже совершенно другую программу — цикл о людях с интересной работой или увлечениями. Каждые город или местность пытались показать через человека, который там живет. И вы даже не представляете, сколько классных героев нашли!
К слову, к поискам подключилась вся творческая команда: режиссер, редактор и, конечно, сам ведущий.
— Когда мы определяемся с направлением, я первым делом звоню знакомым мотоциклистам из этой местности: «Ребята, помогите, есть у вас там кто интересный?» Байкерское сообщество тесное, все знают друг друга. Так с помощью знакомых и находим тех классных персонажей, о которых часто даже нет упоминаний в интернете. В Друе, скажем, живет скульптор Эдгар Милашевич. Он большой фанат фэнтези и компьютерных игр, поэтому лепит героев, например, из Dota 2. Все скульптуры стоят у него прямо во дворе дома, и туристы, как правило, стесняются зайти к Эдгару в гости. А зря, он всегда очень рад вниманию.
Интересный факт: байк, который зрители видят в программе, собственность ведущего. Его Владимиру когда‑то подарила будущая супруга.А под Браславом живет парень, который варит крафтовое пиво и сам делает хамон. Вкуснотища необыкновенная! Уж поверьте мне как человеку, который знает толк в хамоне.
Чтобы лучше узнать Беларусь и ее людей, Владимир Богдан советует туристам освоить в первую очередь два направления: фестивальное и гастрономическое.
— Часто зрители даже не догадываются, что интересные активности, которыми они привыкли восхищаться за границей, есть и в Беларуси. Скажем, у нас тоже выращивают креветок и улиток. Креветок разводят в обычном озере в Белоозерске, улитки живут на частной ферме у супружеской пары в Кореличском районе. А вообще, я часто говорю, что лучше всего узнавать местность или район, посещая их во время крупных праздников и фестивалей. В Глубокое, например, можно съездить в дни проведения вишневого фестиваля. А осмотр Мирского замка советую совместить с фестивалем ретромотоциклов, который проходит недалеко от замковых стен.
Отправиться в байк‑тур по Беларуси можно и не выходя из дому. Достаточно включить любой из трех каналов: «Беларусь 3», «НТВ‑Беларусь» или «Беларусь 24». Но обратите внимание: новые выпуски проекта «Я хочу это увидеть» транслирует только третья кнопка. На остальных каналах выходят в том числе повторы программ предыдущих лет.
leonovich@sb.by