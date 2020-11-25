Пожар произошел в деревне Березки под утро. Его заметил сосед и поспешил вызвать спасателей. К их прибытию постройка была охвачена открытым пламенем.
Из нее самостоятельно вышел 22-летний гость хозяина и обратился за помощью к медикам. Парень получил термические ожоги и был доставлен в районную больницу. Хозяину же не повезло – в комнате под обрушившимися конструкциями нашли его обгоревшее тело. Проводится расследование.
– Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Со слов односельчан, погибший молодой мужчина проживал в одиночестве, не работал и характеризовался отрицательно.
Фото: МЧС
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В Брагинском районе на пожаре в своем доме погиб 23-летний хозяин, его молодой гость пострадал
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