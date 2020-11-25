В Брагинском районе на пожаре в своем доме погиб 23-летний хозяин, его молодой гость пострадал

Из нее самостоятельно вышел 22-летний гость хозяина и обратился за помощью к медикам. Парень получил термические ожоги и был доставлен в районную больницу. Хозяину же не повезло – в комнате под обрушившимися конструкциями нашли его обгоревшее тело. Проводится расследование., – сообщаетСо слов односельчан, погибший молодой мужчина проживал в одиночестве, не работал и характеризовался отрицательно.Фото: МЧС