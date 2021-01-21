В Боровлянах сегодня временно ограничат движение

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БЕЛТА

В связи с запланированным проведением следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП с 14.00 до 16.30 на перекрестке с улицей Минской в деревне Боровляны на автодороге Р40 Боровляны - Логойск будет ограничено движение в обоих направлениях.Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.