В Боровлянах сегодня будет ограничено движение. Об этом сообщает Следственный комитет.
Фото из архива БЕЛТА
В связи с запланированным проведением следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП с 14.00 до 16.30 на перекрестке с улицей Минской в деревне Боровляны на автодороге Р40 Боровляны - Логойск будет ограничено движение в обоих направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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В Боровлянах сегодня временно ограничат движение
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