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В Борисове сиделка украла у пенсионерки деньги и золото

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение о краже ценностей и денежных средств. Пострадавшей оказалась пенсионерка 1933 года рождения. 


Оказалось, что украшения и деньги присвоила себе 37-летняя сиделка пенсионерки, которая помогала ей по дому. Пожилая женщина хранила ценности в комоде и не проверяла их сохранность длительное время. Случайно наткнувшись на золото, подозреваемая воспользовалась моментом и присвоила его себе. Позже она перепродала украшения, а деньги потратила на свои нужды. В общей сложности женщина похитила 250 долларов, 200 белорусских рублей, два золотых кольца и две пары сережек.  

Оперативники быстро установили подозреваемую. 

- Cиделка приходила к пенсионерке по личной договоренности и длительное время помогала женщине по хозяйству. Ранее молодая борисовчанка не привлекалась к ответственности, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, - рассказала официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина. 

В ходе опроса 37-летняя женщина не стала отрицать свою вину и рассказала, что при виде ценностей не удержалась от соблазна. 

Фото: УВД Минского облисполкома
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