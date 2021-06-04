В Борисове две работницы аптеки подозреваются в присвоении более BYN 86 тыс.

Фото иллюстративного характера

Подробностями с sb.by поделилась– прокомментировали в райотделе.Также отмечается, что действиям фармацевтов предшествовало безответственное отношение со стороны должностных лиц Центральной районной аптеки. Не был организован достаточный контроль за проведением ежегодных инвентаризаций.На основании собранных материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 211 (присвоение либо растрата) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Известно, что обе борисовчанки ранее судимы не были.