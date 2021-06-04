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  2. В Борисове две работницы аптеки подозреваются в присвоении более BYN 86 тыс.

В Борисове две работницы аптеки подозреваются в присвоении более BYN 86 тыс.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД раскрыли схему хищения денежных средств со стороны заведующей и фармацевта одной из государственных аптек города. 

Фото иллюстративного характера

Подробностями с sb.by поделилась официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина:

– По предварительным данным, в период с ноября 2016-го по апрель 2020 года две работницы аптеки – местные жительницы 1988 и 1992 года рождения незаконным путем заполучили более BYN 86 тыс. Лекарственные препараты они реализовывали за наличные, при этом не пробивали чеки. Так оставались излишки, которые мошенницы потом забирали себе из кассы. Образовавшуюся недостачу они скрывали, внося недостоверную информацию в программу учета лекарственных средств, – прокомментировали в райотделе. 

Также отмечается, что действиям фармацевтов предшествовало безответственное отношение со стороны должностных лиц Центральной районной аптеки. Не был организован достаточный контроль за проведением ежегодных инвентаризаций. 

На основании собранных материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 211 (присвоение либо растрата) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Известно, что обе борисовчанки ранее судимы не были.  
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