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  2. В Большом театре Беларуси оплакивают заслуженного артиста БССР Виктора Гурьева

В Большом театре Беларуси оплакивают заслуженного артиста БССР Виктора Гурьева

Не знаю другого певца, который бы с такой самоотверженностью и отвагой брался за абсолютно разные роли. В его обширнейшем репертуаре было все, начиная с Каварадосси и Германа и заканчивая Старым Фаустом.

Пора его расцвета пришлась на мое детство и юность. В те годы на сцене Большого блистали невероятной яркости молодые тенора Зиновий Бабий, Михаил Галковский. Но Виктор Гурьев не терялся в их тени. Он пел с ними в очередь в прославленных операх Верди и Пуччини, и пел то, чего не пели они — русский репертуар. Нельзя забыть, как пел он Князя в «Русалке» Даргомыжского и Шуйского в «Хованщине» — два мира, две совершенно разные роли, и для каждой у него был волшебный ключик.

А сколько любви он вложил в исполнение белорусских опер! Хотя сам был родом с Житомирщины. Вырос в деревне, в дружной многодетной семье, где больше всего любили петь. Шестнадцатилетним подростком был угнан на работу в Германию, после освобождения служил в пехотно-механизированном полку. Тут, как частенько бывает, раскрылись его уникальные музыкальные способности. Сам, не зная нот, освоил кларнет, да так, что свободно мог бы играть в симфоническом оркестре.

Но тяга к пению оказалась сильнее. В 1960 году он окончил Белорусскую консерваторию. С тех пор его судьба была неразрывно связана с Большим театром Беларуси. Тридцать два года жизни отдал он служению белорусской Мельпомене. С первых дней рядом с ним работала жена — сопрано Лидия Шевченко, затем династию продолжила дочь Анна.

— Из моих сверстников почти никого не осталось, — печально сказала мне народная артистка СССР Тамара Николаевна Нижникова, когда я в последний раз навещала ее три года назад. — Тамарочка Шимко, Витя Гурьев…

Увы, никого из них, родившихся в 1920-е годы, больше нет.

Виктор Федорович Гурьев ушел сегодня утром на 94-м году жизни, и эта утрата невосполнима, хотя он ушел со сцены еще в 1992 году.

— В нашем театре очень много хороших певцов, а артистов мало. Из теноров могу назвать Экнадиосова и Гурьева, — сказал мне как-то режиссер, народный артист БССР Семен Александрович Штейн.

— Виктор Федорович — человек удивительного трудолюбия, скромности и благородства, — говорит народная артистка Беларуси, в прошлом ведущая солистка Большого театра Наталья Руднева. — Не помню, чтобы он хоть раз опоздал на репетицию. Мы называли это профессиональным фанатизмом. А с какой добротой он относился к партнерам! Даже уйдя на пенсию, регулярно звонил и поздравлял с праздниками, с днями рождения, с премьерами.

«Большой театр Беларуси выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам… Это невосполнимая утрата…» — читаем мы в официальном сообщении Большого театра Беларуси.

Хочется добавить: этого артиста и человека мы будем помнить всегда.

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