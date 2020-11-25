В больницы Беларуси передан препарат "Актемра", предназначенный для лечения тяжелых пациентов с COVID-19

Препарат "Актемра", который используется для лечения пациентов с тяжелым протеканием коронавируса, передан в медучреждения. Об этом сообщили в Минздраве.
Известно, что очередная закупка лекарственного средства "Актемра" (международное непатентованное наименование – тоцилизумаб) проведена за средства республиканского бюджета, предусмотренные для нужд Минздрава.
– Концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг / 20 мл 23 ноября поступил в количестве 2 тыс. 8 упаковок на сумму более 1,3 млн долларов. Лекарственное средство уже передано в организации здравоохранения, – рассказали в министерстве.
Всего за март –ноябрь было закуплено 4 тыс. 744 флакона тоцилизумаба в дозировке 400 мг на сумму 3,3 млн долларов. Из них за средства республиканского бюджета для Минздрава – на сумму 2,45 млн долларов. До конца текущего года ожидается поставка еще 3 тыс. 356 упаковок лекарственного средства в дозировке 400 мг и 2 тыс. упаковок в дозировке 200 мг (около 3,71 млн долларов).
В Минздраве подчеркнули, что лекарственное средство предназначено для больных с тяжелым течением коронавируса, у которых в ответ на внедрение инфекции развивается синдром высвобождения цитокинов.
Также ожидается, что до конца ноября будут осуществлены поставки "Фраксипарина" и препарата из группы низкомолекулярных гепаринов. В ближайшее время также будет закуплен раствор для инъекций "Фрагмин" (2500 МЕ и 5000 МЕ).
Завершается процедура контроля качества еще одного лекарственного средства из группы низкомолекулярных гепаринов – "Эноксапарина-СК" (раствор для инъекций в дозах 2000, 4000, 6000 и 8000 анти-Ха МЕ). После этого препарат будет упакован специалистами РУП "Белмедпрепараты". Поставка в больницы (в объеме годовой потребности) будет в осуществляться в следующем месяце.
В Минздраве обратили внимание на то, что для экстренного обеспечения организаций здравоохранения создан резерв указанных лекарственных средств, применяемых для лечения больных с COVID-19.
Фото: БЕЛТА
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В больницы Беларуси передан препарат "Актемра", предназначенный для лечения тяжелых пациентов с COVID-19
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