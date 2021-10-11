В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 не привиты

В медучреждениях Минщины с 21 сентября по 11 октября этого года с коронавирусной инфекцией находились только 4,3% пациентов, прошедших полный курс вакцинации. Также было зафиксировано 95,7% непривитых. Об этом информирует БЕЛТА.
– Активность населения Минской области по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции в последнее время увеличилась. Многие осознали, что иммунизация позволяет сохранить жизнь и снизить вероятность развития осложнений. Это подтверждается статистикой. За период с 21 сентября по 11 октября на больничных койках с COVID-19 оказались только 4,3% пациентов с полным курсом вакцинации, остальные 95,7% не привиты, – пояснила заместитель главного врача ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Миланович.
Одной дозой вакцины от коронавируса в столичном регионе привиты 333 413 белорусов, из них 199 125 прошли полный курс вакцинации. Больше всего прививок сделали в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Там вакцинировано более 30% населения. В Вилейском, Дзержинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Пуховичском и Узденском районах охват вакцинацией составил 25% и выше.
Особое внимание уделяется лицам старше 61 года и людям с хроническими заболеваниями, у которых риск осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции значительно выше, – первую прививку сделали 52,3% и 53,2% населения из этих групп соответственно.
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