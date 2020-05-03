В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС

Самолет, который разбился в департаменте Бени, следовал в город Санта-Крус. На борту было два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину. В результате инцидента все они скончались.Глава Министерства обороны Боливии Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, погибших при исполнении своих обязанностей.