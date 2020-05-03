Шесть человек погибли накануне в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии, сообщает ТАСС.
Самолет, который разбился в департаменте Бени, следовал в город Санта-Крус. На борту было два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину. В результате инцидента все они скончались.
Глава Министерства обороны Боливии Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, погибших при исполнении своих обязанностей.
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В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
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