В Болгарии дорожные строители вышли на массовые акции с требованием выплатить им 450 млн евро долга

Дорожные строители провели сегодня в Софии общенациональную акцию протеста. На центральные улицы столицы была направлена тяжелая строительная техника, а перед зданием правительства в течение примерно четырех часов протестовали около 3 тыс. человек, передает ТАСС.
Дорожники настаивают на выплате примерно 900 млн левов (около 450 млн евро), не полученных от государства, по их заявлениям, за выполненный ремонт дорог, а также требуют отставки министра регионального развития технического правительства страны Виолеты Комитовой, которую считают виновной в сложившейся ситуации.
Заместитель министра регионального развития Иван Шишков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что специализирующиеся на дорожном строительстве компании получили в качестве аванса за свою работу около 1,5 млрд левов (примерно 750 млн евро), а освоили в общей сложности около 363 млн левов (примерно 183 млн евро).
Власти обсуждают варианты выхода из кризисной ситуации, а дорожники планируют продолжать акции, пока все требования не будут выполнены.
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