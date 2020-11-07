Сообщение о том, что по улице Рабочей в Бобруйске, метрах в 10 от железнодорожного полотна обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, в дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило ночью 4 ноября.
Выехавшие на место эксперты установили, что 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов.
– Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска установили и при поддержке ОМОНа задержали подозреваемых в преступлении, – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Алексей Щербаков. – Ими оказались ранее судимый 27-летний житель Глусского района и 18-летний бобруйчанин. Оба неработающие.
По предварительной версии причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды между мужчинами.
Подозреваемые в преступлении задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Опубликовано:
60
В Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович