В Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

Выехавшие на место эксперты установили, что 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов., – рассказал. –По предварительной версии причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды между мужчинами.Подозреваемые в преступлении задержаны и помещены в изолятор временного содержания.