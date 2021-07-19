18 июля девочка в Бобруйске утонула в бассейне. Об этом передает БЕЛТА, ссылаясь на председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова.
Во дворе дома погибшей был установлен каркасный бассейн. Годовалая девочка утонула во время купания.
По данному факту проводится проверка.
К слову, 16 июля в Климовичском районе около деревни Борисовичи в реке Сож утонули отец и сын – ребенку было шестнадцать лет.
За неделю с 12 по 18 июля в Могилевской области 13 человек погибли на водоемах. Двое погибших – несовершеннолетние.
Фото: архив БЕЛТА
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В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок
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