В Бобруйске проходит региональный форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра»

Сегодня в Бобруйске под эгидой Министерства труда и социальной защиты проходит региональный форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра», посвященный Дню семьи. На встрече представители министерств и ведомств, общественных объединений обсудили основные вопросы жизни семей, государственной политики по поддержке материнства и детства. Основными участниками форума стали представители разных поколений: пары, которые в браке уже более тридцати лет, молодые супруги и их дети.
– Я полагаю, что наш первый форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра» будет проходить ежегодно в преддверии Дня семьи. Мы будем выбирать регионы и сможем объехать всю республику. Считаю, что и сегодня, и завтра белорусская семья будет выглядеть счастливой. Могу сказать, что количество пар, где есть двое и более детей, в Беларуси увеличивается. Сегодня у нас каждая третья семья, в которой двое и более деток. Также около 114 тысяч многодетных семей, – отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.
Валерий Валерьевич отметил, что государство, выстраивая политику, будет и дальше направлять ресурсы на улучшение положения белорусской семьи.
– Родители, воспитывающие детей, уже имеют ряд льгот и преференций: в налоговой сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании. У нас выстроена очень мощная система поддержки семей с детьми. Так, действует 11 государственных пособий. Самое распространенное из них – по уходу за ребенком до 3 лет. Ежегодно на выплату такой поддержки тратится 2,5 миллиарда белорусских рублей. Получила широкое развитие программа семейного капитала. У нас 98 тысяч многодетных семей уже открыли депозитные счета. С 2020 года эти средства можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, образование, медицинские услуги. Министерство труда и соцзащиты подготовило проект Указа Главы государства, где будут расширены направления по использованию семейного капитала, – отметил Валерий Ковальков.
Основным местом проведения форума стал городской Дворец искусств. Здесь прошло несколько секции. Одна из них – «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра» с участием представителей Министерства труда и соцзащиты, руководства города. На второй площадке обсуждались вопросы формирования культуры и навыков ответственного родительства. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Таня Радочай отметила:
– Сегодня мы видим, как во всем мире меняется образ семьи. Но все равно в приоритете традиционные ценности: любовь, забота друг к другу, благодарность, поддержка, которая оказывается молодым людям. Однако прошлый год показал, насколько сложно из-за пандемии становится семьям, ведь родные отделены друг от друга. Поэтому важна поддержка близких, пусть и по телефону.
Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан возглавила секцию «Здоровая семья» на базе ОАО «Славянка». Сперва Елена Леонидовна ознакомилась с работой предприятия, пообщалась с коллективом. На нем, к слову, работает почти 1200 человек. И около 90 процентов – женщины. По словам заместителя директора по идеологической работе ОАО «Славянка» Ирины Епифановой, на предприятии выстроена четкая система поддержки семей. В коллективном договоре закреплены бонусы, которые получают работники после вступления в брак, по рождению детей, на их оздоровление. Есть на предприятии и семейные династии. В цехе № 2 швеями работают мама Людмила Москалева и двое дочерей – Анна Москалева и Ирина Никитина. Девчонки на заводе около 8 лет, а мама трудиться здесь уже третий десяток.
Елена Богдан поговорила во время секции о традиционных ценностях белорусской семьи. По ее мнению, сегодня должна быть преемственность поколений:
– У нас должны быть общие праздники. В городах, районных центрах, деревнях должны проходить мероприятия, на которых могут собираться семьи с детьми. Пример тому – праздник в Бобруйске. Это настоящий подарок для горожан. До форума успела побывать в детской больнице, в которой прошла масштабная реконструкция. Маленьким жителям города подарили настоящее чудо. По условиям пребывания, атмосфере, которая там царит, могу сказать, что это одно из лучших учреждений страны.
Первый заместитель министра здравоохранения остановилась и на проблемных моментах. Она отметила, что сегодня сам мир показывает, что образ семьи меняется.
– Порой перед нами не мама и папа, а родитель номер один и два. Молодежь все позже вступает в брак. Сперва решает бытовые вопросы, занимается самообразованием, саморазвитием, и только потом, к годам 30, приходят к тому, что нужно рожать детей. Но по природе репродуктивный возраст иной: самые здоровые дети у мамы, которой 22–25 лет. На своем примере могу сказать, что дети ничему не помеха. Эту мысль нужно доносить до современной молодежи. Ей нужно не бояться создавать семьи, брать ответственность за них, – посоветовала Елена Богдан.
Участники форума также посетили молодежные площадки на территории Дворца искусств. Здесь прошли выставки творческих работ, детских рисунков и книг, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и ярмарка-продажа авторских изделий, мини-лекции с полезными советами для родителей. Также состоялся конкурс-парад детских колясок, в котором участвовало более 140 семей.
Украшением праздника стала концертная программа, во время которой прошло чествование супружеских пары, проживших вместе 30 и более лет. Одна из них – семья Ведерниковых. Надежда Васильевна и Александр Михайлович в браке уже 50 лет – 26 февраля отметили золоту свадьбу! Познакомились еще в школе, сами из Кировского района:
– Дружили со старших классов. Когда выпустились, Саша поступил в военное училище в Москву, я – в медучилище в Минск, – вспоминает Надежда Ведерникова. – Пока учились, присылали друг другу письма. А в последний год учебы Саша приехал к моему отцу и попросил у него разрешения взять меня в жены. Как пролетело 50 лет в браке? Как одно мгновенье. Хватало всего – трудных моментов, неудач. Но помним только хорошее. Совет молодежи: чтобы жить душа в душу, нужно терпение. Семья – это большой труд.
Пара живет в Бобруйске, куда переехала еще в 1980-е годы. Оба работали в детском саду: Надежда Васильевна воспитателем, муж столяром. Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. Но на месте стараются не сидеть – каждый день прогулки, встречи с друзьями, поездки. В свои за 70 они полны оптимизма.
Фото: БЕЛТА
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В Бобруйске проходит региональный форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра»
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