В Бобруйске артисты и зрители прочтут стихи Владимира Высоцкого

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БЕЛТА

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Актеры театра будут читать стихи, петь песни, говорить о своем личном отношении к его творчеству. Вечер пройдет на Малой сцене театра. В его формате предусмотрен и «свободный микрофон»: прочитать любимые стихи Владимира Семеновича и поделиться своим видением его творчества смогут и зрители., – рассказываетпризнается, что просто не мог пройти мимо памятной даты:Дополнительный показ поэтического вечера пройдет на следующий день – 26 июля в 18:00.