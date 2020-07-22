В Бобруйске артисты и зрители прочтут стихи Владимира Высоцкого

В Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске 25 июля в день 40-летия со дня смерти актера и поэта Владимира Высоцкого пройдет вечер его памяти.
Актеры театра будут читать стихи, петь песни, говорить о своем личном отношении к его творчеству. Вечер пройдет на Малой сцене театра. В его формате предусмотрен и «свободный микрофон»: прочитать любимые стихи Владимира Семеновича и поделиться своим видением его творчества смогут и зрители.
Фото: БЕЛТА
– Провести такой вечер – инициатива нашего главного режиссера Станислава Савостина, – рассказывает директор Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича Вероника Винель. – Это будет камерный вечер настоящей поэзии и песни с минимальными декорациями. Проведем его только силами нашей труппы. Нас очень радует, что публика проявила интерес к проекту. Значит, в нашем городе живет немало поклонников и знатоков творчества Владимира Семеновича. Для меня это и ожидаемо, и в чем-то неожиданно. Надеемся, что получится настоящий поэтический и театральный праздник, мы все вспомним в этот день творчество замечательного поэта и артиста.
Главный режиссер театра Станислав Савостин признается, что просто не мог пройти мимо памятной даты:
– Владимир Высоцкий очень разноплановый автор в плане тем. У него никогда не было проходных стихов, в любом стихотворении есть не только первый план, но и великолепный подтекст. Я дал артистам право выбрать прочитать то, что им близко. Так что это будет больше похоже на разговор со зрителями. У нас будет свободный микрофон для публики, она тоже сможет что-то рассказать, почитать стихи. Мы не будем говорить о личной жизни Владимира Семеновича, его симпатиях и пристрастиях, считаю, что это не наше дело. Сконцентрируемся только на творчестве. Все-таки 40 лет прошло с момента его смерти, потому такой проект по популяризации его творчества, в том числе и для нашей молодежи, не будет лишним. Согласитесь, есть о чем задуматься: не имея никакой рекламы, поддержки телевидения и других СМИ, Высоцкий был бешено популярен, его запись звучала из каждого окна! А сколько сейчас бросается сил и ресурсов на раскрутку современных звезд? И никто из них по-прежнему не может встать с ним рядом.
Дополнительный показ поэтического вечера пройдет на следующий день – 26 июля в 18:00.
Фото: teatr-bobr.by
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В Бобруйске артисты и зрители прочтут стихи Владимира Высоцкого
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