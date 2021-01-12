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  2. В благотворительной акции «Наши дети» поучаствовало около 800 тысяч детей

В благотворительной акции «Наши дети» поучаствовало около 800 тысяч детей

Десятки организаций поучаствовали в благотворительной акции «Наши дети» и одарили своим вниманием 800 тысяч ребят.


Наступления декабря – месяца заботы, теплоты, улыбок и подарков – с нетерпением ждут сотни тысяч ребятишек по всей стране. Потому что знают: в преддверии праздников традиционная акция «Наши дети» никого не оставит без внимания и сюрпризов. Давайте вместе подведем ее итоги и посмотрим, сколько счастливых глаз удалось сосчитать в этот раз.

Несмотря на пандемию, чудо случилось: благотворительная акция «Наши дети» исколесила всю страну, оставив после себя самые добрые воспоминания. Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования, поделилась греющими душу цифрами. Только вдумайтесь в масштаб: в этом году в акции поучаствовали 800 тысяч детей, причем забытыми не остались и ребята, которые живут в самых отдаленных уголках нашей страны. К поздравлениям присоединились министерства и ведомства, общественные объединения и крупные предприятия. Приятно, что организации оказывают поддержку не только в период праздников: многие обещают продолжить помогать в течение всего года. К слову, сумму материальной помощи, оборудования и подарков до конца еще не подсчитали, но, скорее всего, она будет не менее 2 миллионов рублей. 

Отличительная особенность акции этого года в том, что она прошла с соблюдением всех мер безопасности – о пандемии коронавируса никто не забывал. Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования, рассказала, какие мероприятия стали самыми знаковыми:

– Это был, например, благотворительный праздник во Дворце Республики с участием Президента. На торжество приехали 2400 детей, 1300 из них  – минчане. Ребята получили прекрасные подарки: рюкзачок с новогодней символикой, деревянную игру-пазл «Гордость за Беларусь» и набор конфет. На профессиональном уровне организовали и спектакль, а также провели культурную игровую программу. Второй масштабный концерт прошел во Дворце Независимости, куда пригласили детей из многодетных и неполных семей, победителей олимпиад, конкурсов. Ребята посмотрели интерактивный спектакль «Волшебный мир» и получили замечательные подарки. Кроме того, во Дворце Независимости прошел Республиканский бал для 350 лучших школьников старших классов и студентов. 

Специалисты отметили, что дети обычно просят в подарок не только игрушки и современную технику, но и загадывают желания для всей семьи – чтобы близкие были здоровы и счастливы. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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