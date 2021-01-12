В благотворительной акции «Наши дети» поучаствовало около 800 тысяч детей

Наступления декабря – месяца заботы, теплоты, улыбок и подарков – с нетерпением ждут сотни тысяч ребятишек по всей стране. Потому что знают: в преддверии праздников традиционная акция «Наши дети» никого не оставит без внимания и сюрпризов. Давайте вместе подведем ее итоги и посмотрим, сколько счастливых глаз удалось сосчитать в этот раз.Несмотря на пандемию, чудо случилось: благотворительная акция «Наши дети» исколесила всю страну, оставив после себя самые добрые воспоминания. Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования, поделилась греющими душу цифрами. Только вдумайтесь в масштаб: в этом году в акции поучаствовали 800 тысяч детей, причем забытыми не остались и ребята, которые живут в самых отдаленных уголках нашей страны. К поздравлениям присоединились министерства и ведомства, общественные объединения и крупные предприятия. Приятно, что организации оказывают поддержку не только в период праздников: многие обещают продолжить помогать в течение всего года. К слову, сумму материальной помощи, оборудования и подарков до конца еще не подсчитали, но, скорее всего, она будет не менее 2 миллионов рублей.Отличительная особенность акции этого года в том, что она прошла с соблюдением всех мер безопасности – о пандемии коронавируса никто не забывал., рассказала, какие мероприятия стали самыми знаковыми:Специалисты отметили, что дети обычно просят в подарок не только игрушки и современную технику, но и загадывают желания для всей семьи – чтобы близкие были здоровы и счастливы.