В Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения

Соответствующий указ сегодня подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Но документ еще должен утвердить парламент, пишет 24.kg.
Глава государства постановил ввести чрезвычайное положение на территории Бишкека на период с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября. Это сделано для обеспечения безопасности граждан и стабилизации общественно-политической ситуации в городе.
На период действия чрезвычайного положения комендантом Бишкека назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.
Под режимом ЧП подразумевается введение комендантского часа, особого контроля над въездом и выездом граждан из города, запрет массовых мероприятий (в их число входят и митинги). Кроме того, отдельным жителям могут запретить покидать дом или квартиру. Также указ запрещает увольнять рабочих по собственному желанию без уважительных на то причин и устанавливать особый режим работы предприятий. В дополнение к данным мерам будет введен усиленный контроль за СМИ и особые правила пользования связью, будет ограничено движение транспорта.
В период ЧП СМИ будет необходимо распространять информацию, предоставленную комендантом, для исключения нагнетания сложившейся обстановки.
Сейчас документ направлен в парламент. Согласно статье 9 Конституционного закона «О введении чрезвычайного положения», высший законодательный орган должен своим постановлением не позднее трех дней утвердить указ президента о введении ЧП в отдельных местностях страны или отменить его.
4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа прошли 4 партии из 16 участвовавших. Вечером понедельника недовольные результатами выборов граждане собрались на митинг в Бишкеке – протесты длились до утра и точечно возникают до сих пор. 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. Сегодня, 9 октября, Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.
Фото: pixabay.com
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В Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения
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