Школа бренд-менеджмента проходит в Белгосуниверситете в рамках образовательного проекта по созданию и продвижению сильных брендов. Проект стартовал 1 декабря в офлайн-формате и продлится до 24 декабря. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в пресс-службе ассоциации «БелБренд».
Цель проекта не только обучить программе «Бренд-менеджмент», но и создать образовательную коммуникационную площадку студентов и потенциальных нанимателей.
Среди участников проекта – студенты 2–4 курсов, представители студенческого актива университета, а также авторы стартап-проектов. 20 участников проекта отобраны после выполнения тестового задания, посвященного стратегии создания и продвижения региональных белорусских брендов.
Проект включает актуальные темы в области брендинга, маркетинга, менеджмента, PR, деловой коммуникации, логистики и финансовой грамотности. Занятия в форме лекций, мастер-классов и тренингов проводят квалифицированные специалисты-практики успешных предприятий и организаций разных сфер деятельности. Например, 8 декабря пройдет занятие по логистике. Его проведет представитель официального партнера проекта – РУП «Белтаможсервис».
Помимо лекционной части участники обсуждают со спикерами практические вопросы бизнес-процессов, основанные на реальных примерах.
Опубликовано:
790
В БГУ проходит школа бренд-менеджмента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ