В БГУ проходит школа бренд-менеджмента

Цель проекта не только обучить программе «Бренд-менеджмент», но и создать образовательную коммуникационную площадку студентов и потенциальных нанимателей.Среди участников проекта – студенты 2–4 курсов, представители студенческого актива университета, а также авторы стартап-проектов. 20 участников проекта отобраны после выполнения тестового задания, посвященного стратегии создания и продвижения региональных белорусских брендов.Проект включает актуальные темы в области брендинга, маркетинга, менеджмента, PR, деловой коммуникации, логистики и финансовой грамотности. Занятия в форме лекций, мастер-классов и тренингов проводят квалифицированные специалисты-практики успешных предприятий и организаций разных сфер деятельности. Например, 8 декабря пройдет занятие по логистике. Его проведет представитель официального партнера проекта – РУП «Белтаможсервис».Помимо лекционной части участники обсуждают со спикерами практические вопросы бизнес-процессов, основанные на реальных примерах.