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  2. В БГУ назвали конкурс на дневное бюджетное отделение

В БГУ назвали конкурс на дневное бюджетное отделение

Белорусский государственный университет подвел первые итоги вступительной кампании 2020 года, сообщает пресс-служба вуза.

Накануне был завершен прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. 71,3% абитуриентов, поступающих в БГУ, имеют результат выше 300 баллов из 400 возможных, при этом в прошлом году это показатель составлял 66,5%. Среди них — 101 стобальник, годом ранее таких было 86 человек.

«На дневную бюджетную форму обучения подано 3496 заявлений абитуриентов при плане приема 2140. Средний конкурс составил 1,63 человек на место (в 2019 году – 1,78)», — констатировали в БГУ.

Кроме того, в вуз примут без экзаменов 72 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2019-м – 76).

Окончивших среднюю школу с медалью либо ссузы с дипломом с отличием – 898, что составляет 25,6% от общего числа (в 2019-м – 778 и 20,5% соответственно). В БГУ также подали документ 1737 выпускников лицеев и гимназий (в 2019-м – 1741).

Возросло число абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300 – 71,3% (в 2019 г. – 66,5%). Среди них абитуриенты, получившие на ЦТ 100-балльный результат – 101 человек (в 2019 г. – 86).

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