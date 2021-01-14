Одних красная зона пугает, других заставляет пересмотреть свои взгляды на жизнь, а третьих испытывает на прочность. Экзамен непростой, но все, кто его прошел, получают бесценный практический опыт и четкое осознание, что справиться можно с любыми трудностями. Эти уроки вынесли для себя и студенты-медики, которые уже много месяцев помогают пациентам с коронавирусом бороться с болезнью. Сегодня в торжественной обстановке их наградили благодарностями от имени Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ отметил, что в конце прошлого года в вузе уже наградили более 1000 студентов, которые активно подключились к помощи практическому здравоохранению.
– В основном в медучреждениях работают студенты 4–5 курсов, но на помощь старшим коллегам пришли и некоторые первокурсники. Сегодня мы чествуем лучших обучающихся вместе с Республиканским комитетом профсоюза работников здравоохранения. К слову, сейчас у ребят сессия, но они успевают не только готовиться к экзаменам, но и работать в больницах и поликлиниках.
Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета профсоюза, подчеркнул:
– Мы с первого дня включились в работу по поддержке медработников: решаем вопросы оздоровления в санаториях, страхования жизни и здоровья и многое другое. В прошлом году на поддержку медиков было выделено более 6 миллионов рублей: 2,5 миллиона на закупку СИЗ и 4 миллиона на выплату матпомощи. Всего в стране более 2500 студентов помогали бороться с коронавирусом: наши врачи им очень благодарны, а пациенты с восторгом отзываются и отмечают высокий уровень подготовки.
Опубликовано:
661
В БГМУ наградили лучших студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР