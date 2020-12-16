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В Березинском заповеднике прогнозируют высокую популярность подледной рыбалки в этом сезоне

Спрос на подледную рыбалку в Березинском биосферном заповеднике будет высоким, прогнозируют в природоохранном учреждении.


– Одним из водоемов, представляющим наибольший интерес для рыболовов-любителей, является озеро Береща, которое находится за пределами заповедной территории в границах ЭЛОХ «Барсуки», – пояснили в заповеднике.  Учитывая, что в это время года хорошо клюет щука и окунь, путевки на рыбалку у нас быстро раскупаются. Поймать трофейную рыбу весом 8 кг здесь можно запросто.

В природоохранном учреждении напомнили, что на специально выделенных участках Березинского заповедника разрешен любительский лов рыбы гражданам, проживающим (зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания) в его границах, их близким родственникам, работникам заповедника, а также гражданам, временно проживающим в гостиницах и гостевых домиках заповедника.

– Участки для любительского лова рыбы для граждан, временно проживающих в населенных пунктах внутри границ заповедника, ограничиваются только рекой Бузянка (Сергуч) и Сергучским каналом на протяжении от точки впадения Сергучского канала в реку Березина на юге до моста через реку Бузянку на автомобильной дороге М3, – уточнили специалисты.

С начала декабря на территории заповедника установилась по-настоящему зимняя погода: уже вторую неделю холод устойчиво держится не только ночью, но и днем. В предрассветные часы температура воздуха порой опускается до -9,5 градусов.

– Декабрьский мороз успел сковать льдом многие водоемы в Березинском биосферном заповеднике и его окрестностях, – проинформировали специалисты. Однако лед на озерах еще не равномерный, местами попадаются промоины, а некоторые реки – например, Бузянка – не замерзли вовсе. Это требует от рыбаков соблюдать большую осторожность при выходе на лед.

Березинский биосферный заповедник расположен в северной части Беларуси, на границе Витебской и Минской областей. Общая площадь составляет 85,2 тыс. гектаров. Кроме Березины, которая течет по заповеднику на протяжении 110 км и которую питают более 50 мелких притоков, на охраняемой территории есть много больших и малых озер. Среди них – Палик (712 га), Плавно (332 га), Домжерицкое (191 га), Манец (113 га), Пострежское (40 га), Московица (16 га). Общая площадь водоемов – более 2000 га.

Наиболее обычными и многочисленными видами рыб, обитающими в водоемах заповедника, являются щука, плотва, красноперка, язь, пескарь, лещ, вьюн, окунь, ерш. Наибольшим видовым разнообразием обладают река Березина у южных границ заповедника и озеро Палик.
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