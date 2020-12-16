В Березинском заповеднике прогнозируют высокую популярность подледной рыбалки в этом сезоне

пояснили в заповеднике.В природоохранном учреждении напомнили, что на специально выделенных участках Березинского заповедника разрешен любительский лов рыбы гражданам, проживающим (зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания) в его границах, их близким родственникам, работникам заповедника, а также гражданам, временно проживающим в гостиницах и гостевых домиках заповедника.– уточнили специалисты.С начала декабря на территории заповедника установилась по-настоящему зимняя погода: уже вторую неделю холод устойчиво держится не только ночью, но и днем. В предрассветные часы температура воздуха порой опускается до -9,5 градусов.– проинформировали специалисты.Березинский биосферный заповедник расположен в северной части Беларуси, на границе Витебской и Минской областей. Общая площадь составляет 85,2 тыс. гектаров. Кроме Березины, которая течет по заповеднику на протяжении 110 км и которую питают более 50 мелких притоков, на охраняемой территории есть много больших и малых озер. Среди них – Палик (712 га), Плавно (332 га), Домжерицкое (191 га), Манец (113 га), Пострежское (40 га), Московица (16 га). Общая площадь водоемов – более 2000 га.Наиболее обычными и многочисленными видами рыб, обитающими в водоемах заповедника, являются щука, плотва, красноперка, язь, пескарь, лещ, вьюн, окунь, ерш. Наибольшим видовым разнообразием обладают река Березина у южных границ заповедника и озеро Палик.