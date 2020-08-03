В Березинском заповеднике появилось больше возможностей для своевременного выявления нелегальных посетителей

В целях более полного и оперативного выявления нарушенителей природоохранного законодательства в Березинском биосферном заповеднике в период активных помсщений расширили арсенал технических средств контроля за состоянием территории.





— В летний период в разы увеличивается количество тех, кто хочет ее посетить территорию заповедника, — пояснили в природоохранном учреждении. — Но это не только желанные экотуристы и натуралисты, которые едут для познания природы. Это, к нашему большому сожалению, и непрошеные гости — нелегальные сборщики ягод и браконьеры, жаждущие нажиться за счет природных даров.

Только за июнь текущего года инспекторами отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства заповедника было проведено 39 рейдов. В результате составлено 43 протокола о нарушении природоохранного законодательства. За июнь наложено штрафов на сумму 45.306 рублей, взыскано 3432,08 рубля.

— В помощь инспекторам отдела охраны учреждением приобретено несколько новых фотоловушек, — проинформировали в заповеднике. — Цифровые лесные фотокамеры оборудованы инфракрасным датчиком движения высокой чувствительности. Благодаря нему камеры обнаруживают резкое изменение температуры окружающей среды, вызванное движением человека в зоне наблюдения.

Фотоловушка автоматически снимает фото или видео и отправляет изображения через GSM-сеть на мобильный телефон. Она мгновенно оповещает инспекторов о движении в зоне мониторинга. Посредством работы светодиодной подсветки обеспечивается высокое качество снимков.

— Также недавно пополнился автопарк инспекции: куплена новая машина — внедорожник «УАЗ» для выезда на рейды по территории заповедника, — отметили в природоохранном учреждении.

Специалисты подчеркнули, что модернизация материальной базы отдела охраны соответствует требованиям современного мира, и выразили уверенность, что это осложнит жизнь браконьерам, значительно облегчит работу инспекторов и позволит быстрее выявить нарушителей заповедного режима.

Посещение территории Березхинского биосферного заповедника посторонними лицами регламентируется разрешениями, выдаваемыми администрацией этого природоохранного учреждения. Разрешен транзитный проезд через территорию по автомобильным дорогам Минск - Витебск и Докшицы - Лепель. По территории заповедника запрещено движение автотранспорта вне дорог. В заповедной зоне сбор грибов и ягод разрешается только местным жителям. Разрешение на рыбную ловлю кроме них имеют и лица, проживающие в гостинице, гостиничных домиках. На нарушителей заповедного режима составляются протоколы, добытая продукция изымается. После составления протокола решается вопрос о мере наказания. Для нужд местного населения разрешается уборка захламленности, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев.

ФОТО: berezinsky.by





