В Березе открылось обновленное здание районного суда

Сегодня в центре Березы торжественно открыли здание районного суда. Реконструкцию начали в декабре прошлого года. Чуть более чем за полгода ветхое здание превратилось в современный дом правосудия с комфортабельными условиями для его работников и участников процессов. Цена вопроса – 3,5 миллиона рублей, выделенных из республиканского бюджета.

Реконструкция здания советской постройки зрела давно. Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, присутствовавший на открытии, отметил: из прошлого остались только несущие стены и адрес:

- Это современный объект, который трудами проектировщиков, строителей, подрядчиков, вложены последние достижения нашей строительной отрасли. Здание очень технически насыщенно. Аппаратура, которая там установлена, позволяет нашим гражданам участвовать в судебном разбирательстве, используя средства удаленного доступа.

Преобразились и площади. С 615 квадратов до 727. Проведены демонтажные работы, перепланировка, заменена крыша, обновлен фасад. Стало больше залов заседаний. Теперь два для рассмотрения уголовных и один для гражданских дел. Появились лифт для людей с ограниченными возможностями. Появилась система аудиовидеофиксации и протоколирования. Установлено 27 камер видеонаблюдения.

Новоселье прошло как раз накануне дня освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков, который жители города отметят в эту субботу. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил символичность таких подарков к знаменательным датам:

- Любое государство является суверенным, свободным, независимым только тогда, когда у него есть определенные атрибуты. Одной из ветвей, атрибутов государства является и судебная система. Я рад, что она у нас одна из лучших на постсоветском пространстве. Представители других республик действительно завидуют той законодательной базе, и материальной базам, которые есть у нас.

В Брестской области за последние 6 лет, вместе с Березовским, открыто 5 зданий судебной системы: в Пружанах, Пинске, Барановичах, а также Дом правосудия в Бресте. В обновленном здании суда Березы дела начнут рассматривать с 20 июля. Список уже вывешен на электронном табло.